名黑髮正妹蛇吻極為厲害，除了1分為2開叉，還能夠將這樣的蛇頭直接吻在疑似男朋友的鼻孔與嘴唇，然而被吻的男性似乎顯得格外害怕又興奮。(臉書社團新瘋情萬種)

1名臉書網友在《新瘋情萬種》分享1位黑髮正妹的分岔蛇吻。從影片來看這名黑髮正妹蛇吻極為厲害，除了1分為2開叉，還能夠將這樣的蛇頭直接吻在疑似男朋友的鼻孔與嘴唇，然而被吻的男性似乎顯得格外害怕又興奮。網友紛紛表示，「這是新常態要習慣」、「被她纏上要短命10年」、「多功能」。

據了解，1名臉書網友在《新瘋情萬種》分享1位黑髮正妹的分岔蛇吻，原PO表示這種蛇頭大家會喜歡嗎？立即將影片PO上社團分享，從影片當中可以得知，蛇吻正妹的舌頭可1分為2，甚至還可以上翹灣曲，這位黑髮正妹甚至對1名疑似男朋友進行熱烈親吻，可以觀看出此名男性被正妹蛇吻時，是相當恐慌又興奮，影片一PO引起不少社團網民熱烈留言研討論。

網友紛紛回應，「這是新常態要習慣」、「被她纏上要短命10年」、「多功能」，也有網友表示，「老了她會後悔到自殺」、「惡夢」、「好恐怖！平民先回避了」。

(中時新聞網)