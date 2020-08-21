近年竹田鄉積極發展觀光，但近日卻因停車問題引發民怨，居民與遊客怒訴「沒有停車場，停白線還被開單」，為此，公所20日與相關單位協商，盼找臨時停車空間解困。（謝佳潾攝）

竹田鄉公所指出，竹田驛站旁並非沒有停車場，在鐵路高架化下方有30餘個停車格，但因僧多粥少加上多數車格被長期占用，可以說是「有等於無」。（謝佳潾攝）

近年竹田鄉積極發展觀光，去年還獲選為十大客庄小鎮，目前正申請加入國際慢城，不過近日卻因停車問題引發民怨，居民與遊客怒訴「沒有停車場，停白線還被開單」，為此，公所20日與相關單位協商，盼找臨時停車空間解困。

「停在白線被開單，會不會太誇張？」竹田驛站周邊居民怒指，以前停在白線都沒事，不知為何近日警察頻頻來開單，連停在家門口前都被開，真的很扯。不僅居民怒，遊客也很生氣，他們說，竹田驛站附近沒有停車場，不停白線是要停哪裡，結果是連停白線也不行。

竹田鄉公所指出，竹田驛站旁並非沒有停車場，在鐵路高架化下方有30餘個停車格，是驛站附近唯一合法停車空間，但因僧多粥少加上多數車格被長期占用，所以可以說是「有等於無」，至於白線開單狀況，依警方解釋，白線旁鋪有人行道磚屬人行道不能停車，因此停車問題確實很棘手。

公所說，竹田鄉要發展觀光，停車問題勢必要解決，而台鐵局雖已招商計畫將高架下方停車空間改造成收費停車場、增加周轉率，但何時完成未知，所以公所先向台鐵局提計畫、盼能在車站後方的閒置空間進行綠美化並闢停車場，預計可增加50個停車位。

此外，公所也在附近找到2塊閒置的私人地，將與地主溝通借用，盼能整理成臨時停車空間，而整修費用公所會承擔。公所估計，一般平常假日所需的停車位至少50個，而活動日絕對破百計算，所以在正規停車場建置完成前，一定要先找到臨時停車空間，才能讓遊客安心遊玩。

潮州警分局指出，因接獲民眾檢舉，8月至今共開出17件違停紅單，但後續會在公所貼出「配合整建工程」相關公告後，以勸導取代舉發，直到臨時停車場建置完成。

(中時 )