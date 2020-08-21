價格較低廉的吃到飽，為了成本管控，都會提供成本較低的食材，不過一名女網友前往平價吃到飽火鍋店時，看到店員端上的「雪花牛」後傻眼，直呼這誰敢吃，照片曝光後引發熱議，就連同業也傻眼，直說太扯。

女網友貼出吃到飽雪花牛照片，網友一看傻眼直呼誰敢吃，就連同業都看不下去喊太扯 (圖／爆怨公社)

女網友在臉書《爆怨公社》PO出照片，表示自己去吃吃到飽火鍋，店員端出了一盤雪花牛，透過照片可以看到，這盤雪花牛幾乎整片白茫茫，紅色的瘦肉部分只佔不到20%，且10片全都是同樣情形，讓她大呼誰敢吃，直說「我不想浪費食物，但看到這盤肉又吃不下去」，就這樣跟這盤雪花牛大眼瞪小眼許久。

網友看到後也紛紛留言：「這是買牛油送牛肉嗎」、「特級雪花牛耶」、「A5雪花牛，不要懷疑」、「吃這麼多牛火鍋，還沒碰過這種極品」、「你是點油還是肉？」、「這我絕對拍桌罵人」、「暴風雪花牛，太珍貴惹」、「這根本是牛脂切片」，就連同業都看不下去，痛批太扯。

(中時新聞網)