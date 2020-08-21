吳克群甫推出新專輯《你說 我聽著呢》，19日在個人官方YouTube頻道推出《群哥搞不定》網路單元，平時在舞台上的明星，這次化身YouTuber「群哥」拍影音，邀來兩位2歲多可愛的女童，錢錢與米米一同入鏡互動，其中錢錢更是「星二代」，也就是吳克群的好哥們、棒棒堂男孩出道阿緯的寶貝女兒，也是吳克群乾女兒，兩位女孩說話時而呢喃，動作又逗趣，可愛模樣萌翻現場所有工作人員；而她們平時稱呼吳克群竟不是叔叔，而是跟著爸媽一起叫「群哥」，也讓這次單元名稱順應而生。

《群哥搞不定》單元裡，吳克群擔任老師，兩位女孩們穿上可愛的制服，但孩子們怎可能乖乖盯著黑板、坐在椅子上聽課；吳克群得自己使出渾身解數，讓孩子們穩定情緒、試著專注聽群哥開講；有趣的是，孩子們一會跑到教室後方玩玩具、一會跑去躲起來玩捉迷藏、一會跑出鏡頭外要喝果汁，各式出招讓吳老師是哭笑不得，幾乎求饒快要招架不住了、場面快要失控，對於這樣新型態的單元挑戰會有壓力嗎？他舉手投降：「這就是限定純分享，沒壓力！因為平常喜歡跟小孩子玩，所以想記錄一下，但沒想到那麼累，真的搞不定！當爸媽、當老師都太偉大了。」

(中時 )