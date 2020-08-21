中國大陸秦始皇帝陵兵馬俑聞名中外，連訪問大陸的外國元首都得設法擠出時間安排前往觀賞。這千餘座形態更異的兵馬俑不只是中國歷史的寶藏，已成為代表中國歷史最知名、也最具體的形象。但許多人不知，兵馬俑中只有一座與其他兵馬俑特別不同的「綠臉俑」，至今考古學家還沒研究出原因。而且因為綠臉俑因僅有一座，規定禁止出國展覽，唯一出境的一次是到台灣，北京費盡心機操作這種的政治隱喻，顯然台灣只有極少的人能理解。

秦始皇陵兵馬俑的顏色有十多種，由於年代久遠，出土後接觸空氣，彩色塗料迅速瓦解崩落，直到2009年才與德國合作發展出彩繪保護技術。兵馬俑雖然形態各異，但使用的色彩並不多，尤其是臉部幾乎都是膚色，少量偏黑或偏白，但仍屬膚色系，在已出土的1500多座兵馬俑中，僅有一座綠臉俑，它除了頭髮、鬍鬚、瞳孔是黑色外，臉部全塗成綠色，其原因至今仍是個謎。

秦始皇兵馬俑出土後見到空氣，數分鐘甚至數十秒之內其表面彩料就會迅速崩解，必須用特殊術來加以保存。圖為經過專家修復並進行保護措施之後的綠臉俑臉部特寫。（圖／新華社）

這座綠臉俑根據1999年在2號坑出土時的記錄，俑頭面寬13. 5公分、髻高8公分，面長20公分，俑頭附近有一處散亂的箭俑作蹲跪式，左腿蹲曲、右膝跪地，右足豎起、雙臂曲舉於身的右側，雙手一上一下作持弓弩狀。經考古專家仔細清理和維護後，綠臉俑的臉部、頸部全為粉綠色，雙耳為淺綠色，頭髮、髮髻為赭石色，髮帶為朱紅色，眉毛、鬍鬚為黑色。

這座跪射式綠臉俑讓考古學家相當訝異，眾所周知兵馬俑是紀實性工藝，每座都是仿實體製成，但為何會有單獨一座的臉部為綠色，考古學者有多種推測。其中有認為是工匠惡作劇，但這種要砍頭的冒險對工匠來說可能性不高；另外也有認為可能是個塗著綠色臉譜的儺人，其功能是在軍中進行驅邪與祭祀活動；還有學者認為它可能做為嚇唬敵人用的臉部彩繪，或是這名士兵有特種功能，有如現代的狙擊手或其他戰場任務，因而將臉部塗成綠色。但是這麼多種猜測始終未能有足夠的佐證，考古學家的意見也相當分歧。

正因為綠臉俑的成因眾說紛紜，讓古老壯觀的秦兵馬俑更增添了一份神秘的色彩，也因此更顯得獨特而珍貴。不像其他兵馬俑經常到國外展出，跪射綠臉俑展出的控管很嚴，至今只有3次展出，其中2次在兵馬俑展覽館與陝西歷史博物館，唯一的一次飄洋過海是過了海峽到台灣展出。對北京來說，這是一次精細的政治動作，不准出國的國寶卻能到台灣展出，以此證明北京一直把台灣當作「中國不可分割的一部份」，只是到台灣展出後，媒體與民眾對於此種迂迴的政治用意感受極少，要藉文化活動夾帶政治任務，顯然不是個好方法。

(中時新聞網)