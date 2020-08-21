美軍內部存在的「性騷擾」甚至「性犯罪」已經是多年來一直存在的老問題，近年隨著好萊塢金牌製作人哈維溫恩斯坦的「#Me Too」事件開始，這股風暴快速向美國政治、軍隊等多個領域，根據美國的《陸軍時報》(ArmyTimes)報導，一名陸軍准將因為對女兵有不當行為被撤職和降級處分；不過他對上述處分表示異議。

根據19日的報導，這名叫做漢密爾頓(DavidHamilton)的陸軍准將，被指控對一名女兵有「不當的行為」，事發在2019年4月10日，漢密爾頓當時前往德州胡德堡基地執行臨時任務，途中，他在基林鎮(Killeen)結束晚餐後，在未獲得女兵同意的情況下，竟「抓住並拍打」(grabbed andtapped)女兵的臀部！

漢密爾頓在事發隔天坦承對女兵有不恰當的觸摸行為，不過根據他的律師布拉特(FranklinRosenblatt)表示，這名女兵晚餐後步行回到飯店途中，出現想嘔吐情況，他隔著女兵的襯衫在她腰部以上的地方按摩了大約3秒鐘。漢密爾頓說當時散步的氣氛很「輕鬆」和充滿「 幽默」，但女兵表示感到不舒服，走得比其他人慢。

漢密爾頓在證詞中坦承，他曾和女兵談過這種接觸可能會讓她感覺到「不悅」，但他表示，當時的意圖只是想緩解尷尬而非承認錯誤。報導還指出，調查人員收集了相關事證和監視器畫面，但布拉特表示他從未過目，另外，這名受到侵犯的女兵姓名和軍銜，在陸軍刑事調查處司令部(CID)的報告中都已被隱匿。

根據報告顯示，漢密爾頓被指控犯有兩項罪行，分別是「虐待性接觸」(abusivesexual contact)和「虐待」(maltreatment)。漢密爾頓在去年事發後，被解除北約快速反應部隊行動主管的職務，隨後調往五角大廈等候美國軍方的最終裁決。最終，他在今年夏天以上校軍銜退休，不過他仍透過律師否認上述兩項罪名，布拉特表示，這次調查受到了3方面的不公正誤導，包括「缺乏透明度和溝通」，導致「誤解和不準確的結論」。

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(中時新聞網)