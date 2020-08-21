「米開朗基羅在民間！」1名網友近日經過台北市南京復興捷運站附近的巷弄，路過一處水泥牆時，赫見上頭有著微妙微肖的人物雕刻，一眼便認出牆上人物就是已故國際武打巨星李小龍，且無論是動作或神韻，幾乎百分之百神還原，瞬間對雕刻者佩服得五體投地。

原PO日前在臉書社團「新・路上觀察學院」分享照片，只見水泥牆上雕有李小龍的肖像，不論是充滿殺氣的眼神，還是招牌架式，都和本尊在經典電影《死亡遊戲》中的劇照一模一樣，活脫是電影場景再現，讓人腦海中頓時浮現李小龍穿著黃色黑條紋連身衣的帥氣畫面，不禁讚嘆「米開朗基羅在民間！」

牆上肖像和李小龍本尊簡直一模一樣。（圖／翻攝自微博、新・路上觀察學院臉書）

畫面掀起熱議，大批網友也忍不住驚呼「這超強」、「太強大」、「好厲害」、「裝潢工人無聊順手畫畫，忘了擦掉」、「愛要精心來雕刻」；另外，也有熱心網友透露，該面水泥牆的地點位在北市南京復興捷運站附近，詳細地址是「南京東路三段256巷」，如果沒時間到現場朝聖，也可以使用Google Map的街景服務一睹風采。

畫面引發網友熱議。（圖／翻攝自新・路上觀察學院臉書）

李小龍不僅是國際著名華裔武術家、截拳道創始人，同時也是功夫片的開創者，以及好萊塢首位華人主角，然而就在拍攝《死亡遊戲》期間，年僅32歲的他突然猝死，死因至今依舊成謎。雖然李小龍英年早逝，但他的形象對全球華人以至世界各地均有影響力，「李小龍」3字更成為中國武術的象徵。

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(中時新聞網)