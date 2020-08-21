台中市議員張彥彤一家四口驚爆鉛中毒，台中市衛生局長曾梓展透露，因為藥中的鉛濃度太高，衛生局的機器一度因此當機，後來稀釋再做一次，才驗出藥中含鉛，張彥彤也驗出血液中含鉛量超標506倍(成人上限是10mg／dL)，最後發現罪魁禍首竟是硃砂與鉛丹。

由於涉案的盛唐中醫知名度很高，就連前台中市長胡志強也曾求診，「徒子徒孫」更遍及其他中醫診所，中毒民眾至今已發現20人，許多人更紛紛拿著藥包去檢驗，深怕自己也受害。

台中市議員張彥彤一家四口都驗出鉛中毒，讓他對涉案中醫師提告「殺人罪」。（圖／報系資料照）

該如何吃中藥更安心？台南市立醫院郭鈺君中醫師認為科學中藥較有保障。中藥依照劑型不同，大致分成科學中藥、湯藥、藥粉等不同形式，「其中科學中藥和湯藥比較接近！」郭鈺君說，湯藥是將中藥材加水熬煮；科學中藥則是先煮成湯藥，濃縮萃取後，噴灑上玉米粉定型。

中醫師郭鈺君建議，民眾得對「來路不明的祕方」提高警覺，因為往往暗藏西藥或重金屬成分。（圖／台南市立醫院提供）

「科學中藥除了有GMP抽驗的認證把關之外，就算含有重金屬，濃縮萃取的過程也會揮發殆盡，相較之下較為安全。」郭鈺君說，許多人認為科學中藥便宜，所以藥效一定較差。「這完全是錯誤迷思！」事實上科學中藥一點也不便宜，一周的自費藥價也需近千元，但由於有健保給付，所以民眾才不需付費。

鉛中毒後果

當血鉛（血液中的鉛）濃度達到一定濃度就會對人體造成傷害，兒童的血鉛濃度上限是5mg／dL，成人的上限是10mg／dL。鉛中毒症狀大多出現在呼吸系統與消化系統，例如腹痛、噁心、便祕，也會影響智力、神經病變、貧血、腎臟纖維化、糖尿病、不孕症或流產，例如張彥彤議員就出現無故腹痛、吃不下、無法排便。

張彥彤的父親、台中市議會前議長張宏年由於鉛中毒指數相當高，目前估計腦部受損超過40％，表達能力已經出現題；而張彥彤與姊姊由於正值生孕年齡，目前也要再進行生育能力的評估。

不只如此，鉛中毒對肝臟危害相當大，很容易形成腫瘤細胞，或導致發炎、氧化壓力及增加低密度膽固醇，並使肝臟細胞容易凋亡，由脂肪取而代之，因此癌症、慢性風險也相當高。

台中市議員張彥彤一家四口鉛中毒，其中張宏年病況最嚴重，估計腦部受損超過40%，也可能需洗腎。（圖／張彥彤提供）

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(中時新聞網)