根據《康健》2020年「中醫醫療行為與認知」網路調查，在1112份有效問券中，一年內固定看中醫的人超過8成，其中3成甚至每個月回診，吃中藥比例如此普遍，也難怪引發恐慌。

消基會也曾在2018年公布來源不明的中藥檢測結果，檢測重金屬的57件樣品中，有2件超標。但此次中毒事件竟發生於合法中醫診所，包括鉛、汞等重金屬，肇因可能來自禁藥硃砂或鉛丹。

「現在硃砂、鉛丹已經幾乎沒人使用，所以這次爆發鉛中毒案件，真的很匪夷所思！」陳潮宗中醫師不否認此事件會重創民眾對中藥的信心，但也認為或許是個契機，建議民眾要在醫療院所拿藥較有保障。「中藥材大多從中國大陸進口，合格的中醫診所、中藥店，藥材入境時都經過政府抽驗。」不過，陳潮宗認為政府還有進步空間。

中醫師陳潮宗認為，若能全面檢驗入境的中藥材，將更能保障民眾的健康。（圖／報系資料照）

「目前中藥材入境是屬於抽驗，而且通常只針對大量使用的藥材如黃耆等檢查，比較少量的中藥通常就略過，這就可能有所疏漏，未來若能全面檢驗就會更有保障。」

台南市立醫院郭鈺君中醫師建議可選擇「安心中藥」。郭鈺君說，中藥材入境檢驗之後，部分藥廠再追加後續更多的重金屬、農藥檢驗，這些中藥就稱之為「安心中藥」，目前部分醫療院所可買到，但費用是一般中藥材的3~5倍，非常昂貴。

「臨床上大多是坐月子的媽媽才捨得使用，主要是為了讓寶寶喝到健康母乳，或是民眾買來煲魚湯等等，但如果用於調養身體，價錢就太昂貴，不如選擇科學中藥。」

自費做五大重金屬檢驗 每件3360元

消費者若委託消基會檢驗之中藥含重金屬(鉛、汞、鎘)，中華民國中醫師公會全國聯合會將提供50%的費用補助。凡屬台灣合格中醫醫療院所所開立的中藥，併同醫療院所藥袋影本或者就診收據影本，以及中藥藥量30公克即可申請，呼籲消費者可多加利用。除此之外，民眾也可到各檢驗所檢查，例如中國醫藥大學設立的中草藥檢驗單位，就有「五大重金屬檢測」。

只要將家中的中藥材、藥丸、藥粉送到檢驗單位，就能檢查出其中是否含有鉛、鎘、汞、砷、銅這五大重金屬，每件檢驗費用為3360元，如果想知道自己體內是否有重金屬毒素，也可以選擇檢驗毛髮，每件檢驗費用為5040元，送驗後大約10~14天就知道結果。

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(中時新聞網)