台中鉛中毒案愈演愈烈，中毒民眾至今已達20人，也讓硃砂引起議論。硃砂主要成分是硫化汞，具有重金屬毒性，2005年起已禁止中藥房販售或調配硃砂，2010年規定不得使用硃砂於藥物中；而鉛丹也含重金屬，目前僅能用於外敷藥。

「其實老祖宗使用硃砂很久了！古代更視為『上品藥』，相當珍貴，尋常百姓還吃不起。」中醫師全聯會常務理事陳潮宗醫師說，硃砂最大的功效就是安神，《神農本草經》、《藥性解》許多古書中也都記載硃砂藥性，甚至說能治百病。

不過，李時珍的《本草綱目》也寫「硃砂能殺人」，清代名醫陳士鐸著作《本草新編》提到，許多王公貴族利用硃砂「煉丹」，本來希望能長生不老，最後卻常常「爛腸裂膚」而死。

「就算如此，還是很多人相信硃砂的功效，目前中國大陸12%中藥、成藥都含有硃砂。」台南市立醫院郭鈺君中醫師說，門診也常有許多患者服用「八寶散」助眠，成分也都含有硃砂，可能是親友從大陸帶回。

郭鈺君說，事實上無論西醫、中醫，在治療上有時需「以毒攻毒」，例如化療藥就是同樣道理。陳潮宗說，「自然界中本來就藏有一些毒，而這些毒運用得好，就剛好能治病，但也可能致命，就像硃砂一般。」雖然運用得宜能夠治病，但既然法規已經標示為禁藥，當然就不要再使用。

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(中時新聞網)