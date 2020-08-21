台中市議員張彥彤一家四口驚爆鉛中毒，也引發後續一連串民眾中毒事件，更讓平時吃中藥的民眾恐慌。台南市立醫院郭鈺君中醫師提醒，千萬別吃來路不明的藥粉，也就是所謂的「生藥磨粉」，中藥材直接磨粉，因為沒有水煮、清洗等過程，所以除了重金屬之外，還可能藏有寄生蟲，像此次盛唐中醫出事的即是自費的生藥磨粉。

「更糟的是還沒有明細！」中醫師全聯會常務理事陳潮宗醫師說，無論是健保中藥或自費中藥，都一定要索取處方明細。「否則就會像這次的盛唐中醫，難以追查中毒發生原因。」

民眾應選擇有信譽的中醫診所、中藥店拿藥，例如台北市「合勝堂」的中藥材每件都會標示產地來源，讓顧客吃得更安心。（圖／鄭清元攝）

陳潮宗說，許多中醫診所擔心自費中藥若開立藥方，一方面「秘方外流」、二方面民眾可能會自行去中藥店抓藥，其實各家中藥材等級、藥效都不同，如果對自己的藥材有信心，就不必擔憂這些問題。

郭鈺君則提醒民眾要對「秘方」有警覺心，不要隨便購買祖傳中藥粉，若拿到中藥配方，也建議先讓中醫師確認。陳潮宗也呼籲建立「中藥師制度」，如果中醫師開立藥方之後，中間還能有一名中藥師核對，就能「雙重把關」。

郭鈺君則提醒，服用中藥若出現任何症狀，不要以為是「排毒」而輕忽，若需長期吃西藥，也要告知中醫師，同時與中藥間隔半小時服用，比較不會影響藥性。

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(中時新聞網)