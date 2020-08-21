台中市議員黃馨慧昨日在市議會臨時會中，針對市府環保局的專案報告，她說台中焚化廠例行歲修，引發清除機構調漲社區垃圾清除費用，引發「垃圾之亂」，市府應儘速檢討垃圾代處理費機制，保障民眾權益。

黃馨慧指出，台中「垃圾之亂」要追朔到104年，起源於林前市長台中垃圾之亂，起因於前市長林佳龍希望用「以價制量」、調漲事業廢棄物代處理費價格，降低外縣市轉運焚燒垃圾量，結果垃圾還沒減量，清運業者紛紛調漲一般小吃業者、攤販、公寓大樓社區等清運費用，幅度高達五至六成。

黃馨慧說，前朝環保局又訂定進場核定量「扣點」制度，再加上，近年來，中央勞健保費用不斷攀升調漲、基本工資也逐年上漲，讓清運公司人事費用暴增，營運成本增加。

黃馨慧認為，環保局並有沒有針對「垃圾之亂」調查目前中市66家垃圾清運業者，各家處理費用高低、平均價格，還有，處理費收費前三家最高業者漲價原因、是否合理？環保局首長對局內重大業務惹出民怨，卻一問三不知，請問民眾還可以信任誰、找誰申訴委屈？

黃馨慧強調，104年「以價制量」根本就是美化政府搶錢的藉口，應立即檢討中市一般廢棄物、一般事業廢棄物處理費用，是否有調降空間？並清查中市清除機構調漲垃圾「清除費用」及「處理費用」的幅度、漲價原因，是否有聯合壟斷行為？若發現，立即送公平交易委員會處理。

(中時 )