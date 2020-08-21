天氣多變化！目前位在菲律賓東邊的熱帶擾動90W，即將發展成今年第8號颱風「巴威」。然受地形影響，颱風生成時間可能延至周日(23日)。不過熱帶擾動的外圍雲系已經對台灣造成影響，氣象局今早已針對台東、屏東發佈大雨特報。

對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今日東南部地區及恆春半島有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

今日台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，西半部高溫炎熱，東半部及恆春半島有零星短暫陣雨，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，中南部地區並有局部大雨發生的機率；清晨至上午中南部地區及澎湖亦有零星短暫陣雨。

明日南方雲系北移，台灣東半部及南部地區有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後各地有局部短暫雷陣雨，山區並有局部大雨發生的機率。

至於民眾關心的空氣品質方面，今日環境風場為偏東風，西半部位於背風側，風速較弱且受背風渦流影響，擴散條件差，污染物易累積；午後中部以北受光化作用影響，臭氧濃度易上升；宜蘭及花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級

(中時新聞網)