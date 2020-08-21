新冠肺炎疫情趨緩，國人最重視的中秋節即將到來，喜憨兒基金會再度與幾米合作，以繪本「擁抱」為主題推出中秋聯名限量禮盒，希望透過幾米溫暖療癒的作品，揮別低靡，伸出手擁抱愛。

喜憨兒庇護工場今年推出數款新口味月餅，其中金沙奶皇月餅，有著潤滑金黃內餡，濃郁的奶香味與鹹蛋黃香，搭配酥軟外皮，讓人一口可品嘗多層次美味。

另觀音奶茶月餅加入香醇牛奶，平衡茶葉的淡淡苦味，搭配柔軟的桃山皮，口口餘韻迷人；香橙檸檬酥外皮口感酥軟，扎實的內餡搭配水果清香，酸甜滋味清爽不膩口。

喜憨兒中秋節禮盒每盒399元起，8月底前訂購享85折優惠，每年舉辦的送愛到部落月餅禮盒募集，今年已第12年，預計今年為台東、新竹、彰化、南投、高雄等偏鄉小學，超過3萬7000位學童募集中秋節禮盒。

為了宣導憨兒中秋節禮盒，喜憨兒基金會20日於喜歡你咖啡鳳山庇護商店，邀請「台灣最速男」楊俊瀚，高雄市勞工局長陳石圍、偏鄉學童與憨兒一起做月餅，呼籲民眾踴躍認購禮盒，支持憨兒的工作訓練。

碧雲是喜歡你咖啡的飲品製作員，中秋節到來，她想做月餅送給媽媽，她說，除表達對家人感謝外，未來要透過自己能力，朝一般職場上班努力。

(中時 )