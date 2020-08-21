小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（21日）新聞重點。

【1】為脫罪從頭到尾都在騙 血證歷歷 警斥逆子天理難容

「他從頭到尾都在騙！」前年狠心殺母、剁下頭顱拋出12樓的梁姓男子，因被鑑定為吸毒後急性發作，不但躲過死刑，還獲高院改判無罪。當初逮捕梁男的刑警獲悉，怒斥他從頭到尾都在騙，「這樣也可以判無罪，真是天理難容」。

【2】篩上千例竟不知 中央被批失職

彰化縣衛生局執行精準篩檢已4個多月，檢出美國返台少年確診，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中20日再次質疑違反防疫SOP，應向中央通報；但醫界難以理解，採檢都已上千例，中央怎會不知情？彰化縣衛生局長葉彥伯也表示，資料都輸入電腦系統，中央看得到、也查得到，現在「靜待中央指示和調查」。

【3】華為禁令發酵 盤中狂瀉6百多點

華為禁令持續發酵，加上大陸央視台海演習等利空因素，華為、蘋果概念股急殺，恐慌性下殺、炮聲隆隆，台股盤中狂瀉600多點，終場指數下跌416點、收在1萬2362點，月線失守，台股帶量暴跌，成交量改寫歷史新高，創下3468.16億元。

【4】陸外交出訪動起來 破美封鎖網

隨著陸美對抗日趨白熱化，華盛頓對北京的外交封鎖也愈加嚴峻。但值得注意的是，就在北戴河會議落幕後，中共中央外事委辦公室主任楊潔篪19至21日接連訪問新加坡與南韓，印尼外長也將訪北京。這不僅代表大陸外交工作已全面動起來，更意味北京已有能力突破美國的外交封鎖網。

【5】邁3副手確定 羅達生爆冷門

準高雄巿長陳其邁24日將走馬上任，20日傳出3位副手都已確定，分別是先前呼聲很高的前台北巿副巿長林欽榮、前高雄巿副巿長史哲，及爆冷出線的經濟部技術處長羅達生，原可望有位女性副手，但開盤結果槓龜。有趣的是，大黑馬羅達生還曾被經濟部長王美花嫌作風「太油」，靠著積極性與溫和力才當上經濟部技術處長。

(中時新聞網)