位在菲律賓東方的低壓不斷增強，有機會挑戰「今年以來最強颱」，本周末逼近台灣，應密切觀察！低壓最快周日（23日）形成今年第8號颱風「巴威」，外圍雲系周六起帶進明顯水氣；部分雲系率先移入，中央氣象局今（21日）針對東南部地區、恆春半島發布大雨特報。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，位在菲國東部海域的熱帶擾動，雖受呂宋島地形阻擋，發展緩慢，但未來持續增強，「挑戰今年以來最強颱」。

預估熱帶擾動將通過台灣東部外海，23日轉向東北後，才會發展為颱風。路徑上朝琉球群島移動，再一路往北前往朝鮮半島。

吳德榮表示，根據模式模擬，這個周末受低壓外圍雲系影響，天氣相當不穩定；颱風北上後，可能引進西南風，屆時雨會怎麼下、下在哪，都必須高度留意。

今西半部地區晴朗炎熱，最高溫約35、36度，桃園以北上看37度。午後新竹以南山區有陣雨或雷雨，部分平地也有機會發生雷陣雨。

(中時新聞網)