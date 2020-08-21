圖為當地為樂山大佛的佛腳做了保護措施，以水泥完全包覆，避免被遊客或洪水破壞。（圖／網易）

受到暴雨影響，四川樂山大佛遭水淹佛腳平台，引起不少人擔憂，深怕恐引發嚴重災情。回顧1949年，樂山大佛也曾遭水淹腳趾，那年大陸自然災害十分嚴重，受災面積達12787萬畝，受災人口約4555萬人。

四川樂山大佛已有千年歷史，高71米的摩崖石刻造像坐落在岷江之上，是世界最高佛像，也是人類文化與自然的重要遺產。樂山大佛位於岷江邊上，暴雨過後岷江水位上漲淹到佛像腳趾，據當地官員表示，這狀況是近70年來首見。

對此，資深媒體人黃創夏在臉書驚呼「樂山大佛水淹腳趾頭…恐怖哦」，並指出上一次水淹腳趾頭是1949年，那年大陸出大事：變天！

黃創夏表示，1949年是大陸自然災害十分嚴重的一年，各地旱、凍、虫、風、雹、水、疫等災害相繼發生，又以水災最重，據統計，受災面積達12787萬畝，受災人口約4555萬人，糧食減產114億斤。

所幸，19日岷江水位已緩慢回降，樂山大佛露出腳趾及座下平臺，四川民眾與關切災情的網民紛紛在網上歡呼「水退了！大佛露出腳趾」，還開玩笑模仿大佛說「我就洗個腳，放心啦！」

(中時新聞網)