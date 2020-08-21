台股周四出現了恐慌賣壓，一來是華為禁令造成華為供應鏈的重挫，甚至牽拖到台積電(2330)盤中亦大跌來到401元，二來是Fed會議再度釋放出下半年景氣復甦不如預期的利空訊息，更加深台股的恐慌氣氛。

原本以為這次華為事件對電子股的殺傷力不如之前嚴重，但看來華為禁令的恐慌效應開始擴散了，不僅是直接衝擊到的個股，就連完全無關的個股也開始下殺，說明恐慌氣氛開始蔓延；因為打華為會傷到美國半導體產業，導致台股半導體設備廠成為無妄之災，當非理性殺盤出來時，通常就是不管基本面好壞了。

台股殺聲隆隆，除了電子類股之外，原本強勢的生技、風電、二線塑化、航運等非電族也轉而大跌，市場傳出中共不僅在台灣海峽軍演，甚至周五將開展環島大演習；恐嚇言論造成台股全面崩跌，但會咬人的狗不會叫，當然只是恐嚇而已，不過，操作上還是得等恐慌賣壓宣洩為宜。

(時報資訊)