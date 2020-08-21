金管會公布2019年金融業投入金融科技發展總金額165.2億元，年增達40.79％，但今年預估投入金額188.8億元、年增率估降至14.3％，幅度較前2年均逾4成明顯趨緩。綜規處處長林志憲認為，主要是基期較高、各公司考量業務發展預算所致，會尊重市場。

金管會自2018年起委由金融總會調查前1年國內金融業投資金融科技概況，今年共有299家填報。2019年國內金融業者投入金融科技發展總金額165.2億元，平均每家投入5524萬元，較前年3936萬元成長40.32％。

其中，以銀行業達118.9億元最多、年增達49.92％，保險業34億元居次、年增25.43％，證券期貨業9.6億元、年增17.27％。今年銀行預計投入133.5億元、保險業40.4億元、證券期貨業11.4億元、周邊單位3.5億元，合計估約188.8億元、年增約14.3％。

去年金融業負責金融科技相關業務員工數共8824人，其中銀行業6364人、保險業1114人、證券期貨業990人、周邊單位356人。整體負責金融科技相關業務員工人數占總員工人數比率為2.87％，較前年2.44％增加。

去年金融業者與金融科技業者業務合作共104家，包括證券期貨業45家、銀行業30家、保險業23家、周邊單位6家。金融科技專利申請844件、通過600件，每家業者平均申請案件2.82件、通過件數2.01件，均較前年1.98件、1.68件增加。

金管會指出，去年金融業者與金融科技業者的業務合作類型，以開放API、身分認證、智能客服等其他類最多，其次依序為大數據、資安、人工智慧、支付、AML/KYC、雲端服務、智能理財、區塊鏈、保險科技、生物辨識、法遵科技、借貸、物聯網。

金管會分析，相較於2017年業務合作類型多為支付、大數據及資安等，近2年的業務合作類型已出現明顯轉變，顯示近年因各界重視資料共享、雲端委外與身分驗證等議題，加上金管會推動開放銀行等因素，帶動相關技術領域合作案增加。

金管會表示，金融業投入金融科技發展金額穩步成長，將持續協助鼓勵金融產業數位轉型創新發展，業者除自行投入資源外，亦可善用主管機關提供資源與機制，加速創新金融商品的研發推出，以提升金融業整體競爭力，並達成普惠金融目標。

(時報資訊)