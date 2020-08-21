金融市場發展日益多元化，所需人才愈趨多面向、跨領域發展，金管會對此一口氣預告修正13項法規、增列「跨業人才」條款，正面表列具一定工作年資的資訊、科技、法律、電子商務、數位經濟等人才，可轉任金融業經理以上職位，預計最快10月可上路實施。

金管會表示，此次修正主要考量金融市場多元發展及數位金融已蔚為國際趨勢，金融業對於招募跨領域人才的需求漸增，此次修正相關負責人資格條件限制，將有助於廣納多元化、跨領域人才時更具效率。

銀行業方面，金管會將增列金控、銀行、信託業、票券業及信合社相關負責人資格條件，聘任在資訊、科技、法律、電子商務、數位經濟、企管等專業領域具逾10年工作經驗者，將不須再經主管機關認可，但若擔任相關負責人職務，仍限制應與原工作領域相關。

證券期貨業方面，金管會增列從事資訊、科技、法律、電子商務或數位經濟等專業領域，具一定工作經驗且成績優良者，可擔任證券期貨業部門主管、業務部門副總經理、協理、經理及分支機構負責人。

由於任職證券期貨業需具備規定的業務員或分析人員資格執照，金管會對於工作年資規定要求相對較低、僅需相關工作經驗2～6年即可，其中投信、投顧、期信業最少要2年，券商、期貨、期經則至少要6年。

至於保險業方面，金管會將增列從事資訊、科技、法律、電子商務、數位經濟、財務會計或人力資源等專業領域工作經驗逾10年以上的跨領域人才，可擔任保險業副總經理、協理、經理或與其職責相當職位，但應限於擔任其專業相關領域職務。

(時報資訊)