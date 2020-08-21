台股加權指數20日爆量重挫416點、跌幅達3.62％，金管會對此表示，主要受到美國聯準會對疫情後經濟復甦速度有疑慮、以及美國對華為制裁禁令升級持續發酵2因素影響。不過，台股基本面仍佳、並非無量下跌，未來將持續關注國際情勢變化。

台股加權指數20日開低走低，盤中暴跌633.88點至12144.76點，終場仍重挫416點、收於12362.64點，成交量創3486.16億元天量，單日跌幅3.62％在亞股中僅略低於南韓的3.66％，香港下跌1.54％、新加坡下跌1.29％、日股下跌1％。

證期局副局長郭佳君表示，台股爆量重挫主要受到2大因素影響，包括美國聯準會7月會議記錄中，對新冠肺炎疫情後經濟復甦速度仍有疑慮，以及美國對華為制裁禁令持續發酵，衝擊半導體類股表現所致。

不過，郭佳君認為，台股爆量重挫主要是受到消息面影響，但股市不能只看1、2天，還是要回歸基本面。從主計總處預估今年經濟成長率1.56％、7月出口仍「雙升」，台股現金殖利率3.26％、加計股票殖利率達逾4％來看，顯示台股基本面仍佳。

證期局統計，台股今年截至19日上漲6.51％，僅次於南韓的上漲7.41％，相較日本下跌2.31％、香港下跌10.68％、新加坡下跌20.53％，表現仍相對穩定。而台股單日爆出3486.16億元天量，顯示仍有投資人逢低進場承接，並非無量下跌。

(時報資訊)