網龍(3083)在集團法說會後，由於內部重新檢討遊戲開發計畫，短期無大作推出，市場擔心對營運造成影響，股價苦吞兩根跌停。不過，網龍表示，因為有過去的成功經驗，陷入複製經驗的迷思，未來整合遊戲研發中心，以全面客觀的開發角度更貼近玩家及市場需求，希望藉此改變為網龍的未來；總經理呂學森表示，目前雖然大幅修正接下來的產品，但2021年仍可維持至少一款大型手遊上市計畫。

網龍在2018年第4季，順利將端遊時期的《吞食天地》轉為手遊《吞食天地M》，並獲得佳績，也讓網龍研發重拾信心，對《黃易群俠傳M》更賦予期待。原本今年第1季計畫推出，但仍持續進行修正，做到更完美而延至今年7月20日推出。網龍指出，《黃易群俠傳M》雖有達到忠實還原，但仍有不足之處，以致上市後無法達到預期成績。因此，現階段首要任務除了已持續深入檢討產品問題，儘快找出核心缺失，並在接下來的產品開發中進行大幅修正，也會與國際大廠配合強化技術合作，故目前遊戲推出時程可能會有所變動，但預期明年仍可保持至少一款大型手遊上市計畫。

呂學森表示，對於網龍來說每一次的遊戲上市，都是一次學習和累積。公司因為有過去的成功經驗，也容易在主觀的選擇上影響研發方向，因此陷入複製經驗的迷思，所以從這次的經驗中，公司將會以更嚴謹的方式與態度，進行內部組織調整改革，初步將重新調整研發團隊與資源，以整合遊戲研發中心形式重新出發，幫助公司應對充滿挑戰的時期，並運用數據分析及共議制度來設計遊戲製作流程，以全面客觀的開發角度更貼近玩家及市場需求，希望藉此改變為中華網龍的未來發展墊下基石。

除了自製研發上的調整，公司也會積極推動IP合作開發計畫，將旗下《天子傳奇》、《尋秦記》、《大唐雙龍傳》、《吞食天地》、《武林群俠傳》及《中華英雄》等知名IP對外開發應用，以更靈活的合作方式同步拓展產品線並強化IP價值，創造更多成功機會。

(時報資訊)