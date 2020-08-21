弒母剁頭案，2018年梁姓兇嫌因吸食毒品，而與母親產生口角，憤而持刀殺害，昨(20)日二審獲判無罪。同樣，去年（2019）嘉義鐵道殺警案，鄭姓兇嫌以思覺失調症，經嘉義地院判處無罪，裁定50萬交保，判決引發社會一片譁然，不僅許多網友對於這樣的結果感到不服，也令人質疑社會安全是否有漏洞。

桃園梁姓兄嫌二審法官認定行兇時「已無辨識能力」，獲判無罪，繼鐵道殺警案後，另一起受爭議的判決結果。鐵道殺警案的鄭姓兇嫌，以主張罹患思覺失調症10年卻停藥，於案發時發作，嘉義地院審理後，認定行為時有精神障礙，無法辨識行為違法，同樣獲判無罪。

昨日衛服部心理及口腔健康司司長諶立中表示，我國首間司法精神病院預計於這兩個月內設置，目前只等待行政院長蘇貞昌拍板定案定奪即可。

行政院跨部會認為，若以「新建」方式設置成立，將籌措相對多的經費，工程耗時，因此傾向以現有院舍改裝完成。精神病患罪後的監護所設置，其實已討論多年，過去也有軍方願意提供現有場所，但往往遭到附近的居民反對，深怕會造成居家附近的安全漏洞。

諶立中說道，關於精神病患罪後的監護所設置地點，目前已有初步的決議，最快於兩個月內拍板定案。類似案件接連發生後，也引發不少民眾恐慌，對此諶立中也表示，被認定有精神疾病的罪犯，通常會被安置至相關療養院，進行治療，請社會大眾無須過於擔憂。

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(中時新聞網)