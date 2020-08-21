紐約大都會原定要在今（21日）和邁阿密馬林魚打系列賽最終戰，豈料賽前大都會卻傳出有2名隊職員確診新冠肺炎，導致大聯盟不得不喊停比賽，據報導，目前除了這場比賽外，大都會明（22日）與紐約洋基的「地鐵大戰」首戰一併宣告延期。

據《ESPN》記者帕森（JeffPassan）報導，大都會這次確診的2名隊職員中，1名為球員、1名為工作人員，如今有人染疫，大都會球團也隨即發布聲明，表示球隊今會在今天飛回紐約，對所有對職員進行檢測，並採取安全防疫措施，至於2名確診者以及被認定與他們有密切接觸史的人，都會先留在邁阿密。

大都會原定會在明天交手紐約洋基，雙方將會三連戰，不過大聯盟稍早已宣布，「地鐵大戰」首戰將會延期。

據大聯盟官網專欄作家海曼（Jon Heyman）報導，目前不認為大都會有人違反安全協議。

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(中時新聞網)