針對桃園梁姓男子弒母砍頭案，高院法院改判無罪，引發各界議論。台灣高檢署特別發出聲明，強調承辦檢察官雖尚未收受判決，但檢察官已立即調閱全案卷證資料，研議相關法律疑義，等收受本案判決書後立即上訴，高檢署會依據法律規定，維護社會公益。

(中時 )