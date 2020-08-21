弒母砍頭判無罪 高檢署：一定上訴 維護社會公益 07:562020/08/21 中時 陳志賢 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台灣高檢署(資料照片) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對桃園梁姓男子弒母砍頭案，高院法院改判無罪，引發各界議論。台灣高檢署特別發出聲明，強調承辦檢察官雖尚未收受判決，但檢察官已立即調閱全案卷證資料，研議相關法律疑義，等收受本案判決書後立即上訴，高檢署會依據法律規定，維護社會公益。 (中時 ) #高檢署 #法律 #檢察官 #收受 #公益 也許您會感興趣 社會熱門新聞 素食女超市採購驚見肥大香菇頭 女網友讚賞：香腸令人好興奮 - 社會 弒母砍頭顱梁姓男獲判無罪 高大成：我不信過程中沒有一絲清醒 - 社會 瘋砍母親37刀頭顱扔下12樓 桃園男二審大逆轉無罪 - 社會 弒母砍頭無罪各界譁然 審判長被起底「曾讓分屍魔逃死」 - 社會 關起來當性奴 美女主管泣訴遭男教授騙財騙色 科大與教授回應了 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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