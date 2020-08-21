國民黨立法院黨團總召林為洲日前喊出要「告別韓流」，遭質疑是否想讓國民黨與韓粉切割？對此，曾任前高雄市長韓國瑜教官的前東吳大學總教官、高齡87歲的陸軍退役少將張榮麟表示，告別韓流是不切實際的想像！國民黨難得出現像韓這樣的戰將，怎麼會因敗選就想甩掉？

國民黨在高雄市長補選慘敗，從今年初至今已苦吞「三連敗」，對全黨士氣與支持者的打擊當然極為巨大，黨內也掀起一片檢討聲浪；不料林為洲一句「告別韓流」卻引發爭議，更遭到韓粉聲討。雖然林後來改口是要包容，可是對國民黨的傷害已經造成。

對此，張榮麟接受港媒《中評網》採訪時直言，他認識的韓國瑜從以前到現在，從2018再到2020都沒變。國民黨要思考的是，為何2018年大勝但到2020年去大敗，而不是失敗後就稱告別韓流，這是不切實際的切割說法。

張榮麟更表示，國民黨難得出現像韓這樣的戰將，怎能敗選就甩掉？更別說，國民黨以前甩過多少黨內優秀人？反觀民進黨蘇貞昌、陳其邁和林佳龍都打過敗戰，可他們谷底翻身，取得戰果！反觀國民黨是打敗戰就落井下石，最終輸得一塌糊塗。

(中時新聞網)