Duncan wasn't the only one letting it fly in the bubble today *nods to @MikeMiller_13*



The team knocked down a playoff record 18 3's in today's Game 2 W over Indiana. 🔥🎥 #HEATHighlights pic.twitter.com/HAeyIq1aAo — Miami HEAT (@MiamiHEAT) August 20, 2020

吉米巴特勒近年已經變成溜馬剋星了！熱火21日全場投進打破隊史季後賽紀錄的18顆三分球，其中鄧肯羅賓生包辦7顆，終場109比100力挫溜馬，取得季後賽首輪2連勝，吉米巴特勒也替熱火貢獻18分、7籃板及6助攻的全能表現。

這是吉米巴特勒自從2017年以來，個人遭遇溜馬的9連勝，其中2次在灰狼、2次在七六人、5次在熱火，充分可以看出他有多擅長打溜馬，他今天也在場上繼續封鎖復賽階段火力凶猛的溜馬前鋒華倫，讓華倫只拿14分，三分球投5中0。

另外不得不提到的熱火球員，是「一年級生」後衛鄧肯羅賓生，他全場三分球投8中7，貢獻季後賽生涯新高的24分，表現完全不像一名菜鳥，甚至另外一名熱火菜鳥希洛全場投進3顆三分球，替補拿下15分，熱火兩名菜鳥表現都很傑出。

反觀溜馬則以繼續帶傷上陣的歐拉迪波22分最高，透納和布羅格登各有17分，面對當前處於0比2落後，溜馬幾乎已經沒有退路，不過目前東區季後賽首輪除了公鹿與魔術的系列戰，其他都形成2比0狀態，可見東區戰況明朗化的程度。

(中時 )