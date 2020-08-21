和億生活集團看準新北市中和區高密度人口商機，旗下米其林星級品牌「添好運」及「了凡」同步進駐新北中和環球購物中心B2精緻生活，16日試營運、20日正式開幕。下半年2品牌將加速展店，預計合計將新展7家店，續朝啟動IPO目標前進。

2014年成立的和億生活集團，同年引進迄今連11年獲得香港米其林一星的港點品牌「添好運」，已達成5年在台展店達10家目標。2017年引進迄今連4年獲得新加坡米其林一星的小販「了凡」，目前全台共5家店。

「新北中和環球購物中心」為以生活娛樂橫跨電影、美食與購物的複合式「全客型商場」，提供家庭日常的多元購物體驗。和億生活此次將旗下「添好運」及「了凡」2個米其林星級品牌同步進駐，分別開出全台第11家及第6家店，搶攻家庭聚餐及日常外食商機。

「添好運」中和環球店打造全新店格，包括以蒸籠打造裝置藝術隔屏、並大量運用象徵添加好運的「T+」符號，設有76個座位。「了凡」中和環球店亦以精緻小巧的全新店型進駐，僅設有24個座位。

面對新冠肺炎疫情衝擊，和億生活積極拓展銷售通路、優化服務體驗，「添好運」布局數位服務，導入掃碼點餐、線上訂位、點餐外帶，並擴大與外送平台合作。下半年將導入外帶外送包裝2.0，改用檢測改良後的外帶餐盒，讓消費者外帶外送也能享受如內用的美味。

隨著疫情趨緩、餐飲市場明顯回溫，和億生活集團順勢重啟展店計畫，「添好運」在開出中和環球店後，預計將再新展1家店，「了凡」則規畫再展4家店、提前超越3年展店達8家規畫進度，合計2品牌下半年將合計新展7家店，續朝啟動IPO目標前進。

(時報資訊)