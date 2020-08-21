小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（21日）財經重點。

【1】10檔權值股 淪為外資提款機

華為禁令、大陸軍演嚇趴台股，外資20日藉此大賣台股132.76億元，華為、中興概念股成為電子股重災區，包括台積電、大立光在內的10檔權值股，淪為外資提款機。

【2】散戶恐慌殺 台股加速趕底

台股20日不敵多殺多及凶悍的追空力道，盤中一度急殺633餘點，眼看即將殺至季線，下方買盤力道強勁，終場收斂至跌416點，令市場吃驚的是台股自營商權證避險大賣75億元，創紀錄。加上自行賣超28.97億元，合計自營商單日大減103.9億元，為史上第二大賣超量，法人認為，散戶風暴後，台股加速趕底。

【3】台股天量長黑

台股20日受華為禁令、美國聯邦公開市場委員會（FOMC）7月會議紀要、對岸演習、美國推遲中美談判、國內製造業產值連六黑及康友-KY金主遭約談等六大利空同時引爆，多殺多賣壓傾巢而出，台股終場大跌416點以12,362.64點作收，上市成交值創新高達3,524.67億元。

【4】11檔神龍擺尾 法人逆勢力挺

台股多殺多賣壓出籠，指數20日一度最重跌逾600點，類股全盤皆墨，上市櫃上漲家數僅114檔。不過，盤中跌幅略見收斂，包括長榮（2603）、台泥（1101）、國產（2504）等11檔獲得法人逆勢買超，股價留下影線的個股，上演神龍擺尾走勢。

【5】Fed防經濟沉淪 將加碼刺激

美國聯準會（Fed）19日發布7月底的貨幣政策會議紀錄，Fed官員預期美國經濟若要從疫情衝擊中復元，還需更多刺激工具支持，但究竟會在接下來哪次例會出手，Fed沒有給出時間表。

(中時新聞網)