六月起至今，國外傳出多起「台灣出境者」抵達目的地國家後確診的案例，引起民眾擔憂，不少人也提前為第二波疫情做準備，默默搶囤口罩，除屈臣氏早上11時將開賣中衛口罩，潮橘（愛馬仕橘）和月光藍（蒂芬妮藍）等色，博客來下午也將祭出5色中衛口罩供民眾選購，另大樹藥局晚上7點也將開賣國家隊的口罩，各通路販售詳情《中時新聞網》為您整理如下。

【網購平台】

●蝦皮購物

今（21日）下午5點「福德好罩」開買，每盒50片裝，售價399元，每人限購2盒，詳情請依官網為準。另蝦皮超市24h有清新宣言和福德好罩可以購買，而8月26日下午5時59分開賣中衛口罩月光藍，盒裝30入，售價260元。

●博客來

今（21日）下午開賣中衛口罩，顏色有薰衣紫、海芋黃、酷黑迷彩、軍綠迷彩和黑＋綠的可選擇，每盒售價300元，紫色和黃色為50入盒裝，其他3款則是30入一盒，確切開賣時間將公告於網站上。

●PChome 24h

今天開賣摩戴舒、真心良品、美德手術防護口罩、寶島醫用口罩和美國Easy-O-Fit 3D透氣三層立體口罩，兒童口罩的部分，則有匠心可以選購，另也將開賣日本IRISV型剪裁三層式口罩和柔蝶防護口罩，但要注意此兩款非醫用口罩。

●Yahoo奇摩購物中心

今（21日）上午11點開賣匠心成人醫用口罩，也有艾可兒醫用口罩可選購，顏色有罕見的豹紋黑、豹紋橘、豹紋桃和豹紋紫，以及淨新和台灣國際生醫等品牌的口罩，詳情請依網站為準。

【美妝藥局】

●屈臣氏

今（21日）早上11點門市將開賣中衛口罩，顏色有潮橘、月河藍和黑+軍綠可以選擇，皆為袋裝口罩，售價69元。販售門市將統一於早上10時30分發放號碼牌，每家店限定60張號碼牌，每人限購1組。

●大樹藥局

今（21日）晚上7點全台門市開賣善存口罩，每家門市限量110盒，每盒50入289元，每人限購1盒，北北基和花蓮地區有哈密橘與一般藍可選、桃竹苗是檸檬黃與一般藍、中彰投是芋頭紫和一般藍、雲嘉南是檸檬黃和一般藍，最後高屏地區為一般藍，另也有恒大醫用口罩可選。此外，善存兒童口罩也將同步開賣，每盒50片裝，售價289元，請依門市現場數量為準。

(中時新聞網)