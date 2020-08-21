紐約豪門洋基在主場遭到勁敵光芒擊墜，光芒21日再以10-5獲勝，一鼓作氣將洋基拉下美東王座。光芒上周在客場4連戰橫掃紅襪，本周又在客場3連戰橫掃洋基，在美東橫行無阻。這是光芒2014年以來首次在洋基主場系列賽全勝(隊史第3次)，本季與洋基交鋒佔據6勝1負絕對優勢。

洋基先發左投派克斯頓(James Paxton)前4局無安打封鎖光芒，但是第5局投出3個四壞保送又被敲長打失3分，退場後傳出手肘不適，將接受MRI檢查。光芒隨即在第6局打出大局，兩出局之後連灌5分，包括祖尼洛(Mike Zunino)的3分炮，最後一局又有迪亞茲(Yandy Diaz)的兩分彈。

光芒過去10場打了76分，本季打下141分是美聯最多。他們前一戰硬是沒輸給洋基王牌投手寇爾(Gerrit Cole)，這一戰更是只用投手車輪戰就贏了。總教練凱許(Kevin Cash)說：「今天是個重要日子，大家辛苦很久才走到這一步。我們未來還有很多挑戰，但沒有像最近這麼多連續客場征戰(兩個星期)。」

洋基除了派克斯頓，還有內野手托瑞斯(Gleyber Torres)左腿後腱受傷退場，托瑞斯接受冰敷之後情況好轉，或許能逃過傷兵命運。光芒17勝9敗、洋基16勝9敗僅有半場勝差，光芒接下來可以緩口氣，飛回主場迎戰藍鳥與金鶯。

(中時新聞網)