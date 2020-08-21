在台灣，每4位成年人就有1人高血壓，定時量測血壓很重要，但，1天量1次就夠了嗎？「醫生，你看我這個月的血壓數值都很正常……」50歲的陳先生興高采烈地拿著每天量1次、幾乎都在標準值內的血壓記錄給醫生看。醫生問：「你都什麼時候量？」陳先生回說：「運動或是洗澡後。」、「這不大準喔，運動或洗澡後血管擴張、血壓會偏低…」醫生說。

「不是單次的血壓數字漂亮就好，還要看持續的血壓狀況，」新光醫院心臟內科主任洪惠風說，洗澡或運動後的血壓會較低，尤其在夏天脫水得厲害，因此血壓量起來會比平時低，「這不表示你的身體狀況都很好，」洪惠風說，洗澡或運動後的血壓並不能當做平常的血壓數值參考，更不能因此而擅自停藥或減少用藥。

24小時動態血壓監測，抓出血壓高的特別時段

1天量1次血壓，達到標準值就鬆口氣以為過關了，實際情況卻非如此。血壓是指心臟將血液打出時，撞擊到血管壁所形成的壓力，1天當中血壓會有高低起伏波動，通常晚上入睡後，血壓會下降至少10％。研究也發現，夜間血壓高跟心肌梗塞、腦中風等心血管疾病的發生率有很大關聯，因此，醫生會建議高血壓患者，可做1次24小時動態血壓檢測，測定個人在日常生活中的平均血壓值及變動的情形，協助用藥更精準。

洪惠風建議清早起床5～10分鐘量血壓，剛開始可多量幾次，吃完中飯、傍晚或是睡前，1天至少2次，提供醫師做參考。（圖片來源：pixabay）

方法是患者配戴可攜式血壓紀錄器，約每半小時會紀錄當下血壓，連續監測24小時，可以得知早、晚、尤其是睡著後的夜間血壓變化，提供醫師用藥建議和病情診斷。「就像請員警站崗24小時，幫忙抓出讓血壓升高的兇手，」洪惠風比喻，連續性的血壓紀錄，可以清楚了解哪些狀況造成血壓飆高，像有些人在晚飯時間跟孩子吵架，所以血壓升高；也有人半夜血壓飆高，是因熬夜追韓劇；血壓詳細記錄了生活中影響身心狀態的因素，「醫生會知道什麼樣的狀況，用藥控制效果最好，」台灣高血壓學會理事長王宗道強調，高血壓只要超過3個月沒有控制好，就會增加心腦血管疾病風險。在英國，每位高血壓患者都會配合做24小時動態血壓測量，目前台灣雖無強制規定，他仍建議高血壓患者可以自費做這項檢驗，目前每次約需自付2,000元。

在家量血壓，若出現以下狀況要注意

除了做24小時動態血壓檢測，高血壓患者平常也要養成經常量血壓的習慣，因為每日測量的數值，比去醫院單次測量的血壓要有意義。

洪惠風建議，如果發現有些時間量到的血壓特別高，可以在同個時間點多量幾次，並想想是否之前吃了或做了哪些事，使得血壓升高。譬如有位家庭主婦發現連續幾天下午血壓特別高，後來發現是吃多了朋友送的羊肉爐；也有人周一到周五血壓都很高，周末血壓很正常，原來是看到公司老闆會緊張，因此洪惠風教患者平日要懂得紓壓，周末也可減少血壓藥量；有人傍晚時分血壓高，洪惠風會請他午睡30分鐘，再觀察血壓變化，通常都能有所能改善。

如果在家量血壓出現以下2種狀況，要特別注意。

1.清晨血壓偏高，吃藥未改善

清晨受荷爾蒙影響，血壓會偏高，發生中風及心血管疾病的機率也高，因此通常醫生會讓高血壓患者在睡前服藥，避免隔天清晨的血壓飆高。但如果吃藥換藥還是沒有改善，洪惠風建議可以做睡眠檢查，看看是不是有睡眠呼吸中止症，「睡眠呼吸中止症的患者，半夜交感神經作用，血壓會升高，也比較危險，」他說。

2.舒張壓與收縮壓脈差大

一般人看到舒張壓或收縮壓偏高，就會很緊張，其實舒張壓與收縮壓差距太大（差距超過60mmHg時），也很危險。洪惠風解釋，血管有彈性時，舒張壓與收縮壓的差距不會太大，當動脈硬化嚴重，血管缺乏彈性變成鋼管，兩者脈差就會變大，「血壓的脈差可以當作動脈硬化的指標，」洪惠風說，脈差大可能是甲狀腺機能亢進、主動脈瓣閉鎖不全等，排除上述原因，都可能是動脈硬化的問題，尤其60歲以上的人出現這種狀況更要特別注意。

血壓多少才正常?

何時量血壓最好?洪惠風建議清早起床5～10分鐘量血壓，剛開始可多量幾次，吃完中飯、傍晚或是睡前，1天至少2次，提供醫師做參考。

王宗道舉「722」的量血壓原則為例：每週測量7天，早上起床與晚間睡前共量2回，每回量2次取平均值。除了可以提供給醫師作為增減降血壓藥物的參考，也可以評估藥的療效可以持續多久。

王宗道指出，無論什麼年紀，正常血壓的標準都是120/80mmHg以下，血壓超過140/90mmHg就是高血壓；然而，只要血壓介於120/80～140/90mmHg之間就屬高血壓前期，若不控制好，未來發展成高血壓的風險很高。

延伸閱讀：

(中時新聞網)