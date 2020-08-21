一心想要替自己去年夏天遭到火箭無情交易報仇的雷霆明星後衛保羅，如今反而出現負面效果了嗎？保羅21日雖拿14分，場上正負值卻拿到全場最差的負36，雷霆也以98比111不敵他的前東家火箭，在季後賽處於0勝2敗的落後頹勢。

其實雷霆此役並非沒有贏球機會，儘管火箭上半場打出13比0小高潮，成功把雙方差距縮小，可是雷霆也在第3節靠著亞歷山大三分火力，打出11比0回應，打完前3節，更以1分超前火箭，但火箭末節一波誇張17比0徹底穩住勝局。

亞歷山大攻下全場最高31分，賈林納利也拿17分，可惜保羅表現太過低迷，無法阻擋雷霆末節頹勢，他在賽後也把輸球責任扛下，「其實很簡單，我必須做得更多、打得更好。我的隊友努力讓我們處於當前位置，我要替大家打得更好。」

火箭連兩戰缺少明星後衛韋斯布魯克助陣，卻仍靠著強大三分火力贏球，全場三分球出手56次(投進19球)更創NBA季後賽新高紀錄，哈登雖然投16中5手感欠佳，仍拿21分、9助攻與5籃板，豪斯19分、9籃板，艾瑞克戈登15分。

(中時 )