美國初領失業金人數回升到100萬人以上，出乎預期、令市場擔心經濟復甦力減緩，但周四美國大型科技股普遍上漲，消弭能源、金融股的跌勢，終場僅有費城半導體指數下跌0.9%，其餘三大指數皆收漲，漲幅介在0.17%~1.06%，那斯達克指數創高。

周四台股賣壓沉重，急殺的可能原因包括：(1)聯準會7月會議紀要重申新冠疫情將「嚴重影響」經濟；(2)華為禁令事件陰影壟罩；(3)波段操作者與短線追高者，盤中見破月線，獲利了結賣壓與停損賣壓同時出籠，形成多殺多、非理性急跌之局面。

周四加權指數下跌416點，終場收在12,362.64點，跌幅為3.26%，失守月線，成交金額為3477.95億元。籌碼方面，三大法人合計賣超253.69億元：外資賣超132.76億元、投信賣超17.03億元、自營商賣超103.9億元，而八大公股行庫則進場買超56.8億元。

以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：價跌量增，價量呈現背離，後續若回測季線，須以量縮為宜，不宜帶量。

（2）、均線：目前指數連續三個交易日收實體黑K棒，周四失守月線(約12,702點)，目前短線上以季線(約12,054點)作為支撐。

（3）、技術指標：周四KD指標死亡交叉開口擴大，K值跌破50，多方趨於保守。

櫃買指數周四終場下跌4.61%，收在156.73點，目前5日線、10日線、月線糾結向下反壓，並跌破季線(約160.9點)，下檔以150點整數關卡作為支撐。

觀盤重點，8/18、8/19、8/20加權指數連續三日收實體黑K，短線上的套牢壓力成形，但日盛認為，國安基金目前仍處護盤階段，且美股周四亦未大幅下殺，短線上台股應具有止跌機會。

現階段現金部位較高之投資人，可觀察2-3個交易日再行動作，持股水位較高者，則可考慮換股至營收表現佳、股價基期相對低之價值股，後續選股方向，可關注電源供應、航運、生技醫材、及不受匯損干擾之食品類股。

(時報資訊)