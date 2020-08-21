前生技股王康友掏空案越滾越大，背後炒股集團浮上檯面。檢調昨（20日）發動第三波搜索，兵分12路搜索涉嫌炒股的江宗星等14人並約談到案，晚間移送台北地檢署複訊後，今（21日）晨江宗星被檢察官依違反《證券交易法》向法院聲請羈押禁見，朱勇康則以30萬元交保。

據了解，檢調是根據18日蒐扣事證發現，已遭通緝的康友董座黃文烈，2018年透過他的大帳房陳柏榮提供資金，在股市炒作康友股價，讓康友的股價從300餘元直奔500餘元，拉抬價差達150元左右後獲利了結。

檢調將會計師施景彬、江明南及黃耀弘等人約談到案，複訊後施景彬、江明南2人依證交法財報不實罪，諭令交保30萬元，黃耀弘則羈押禁見。

檢調過濾資料，發現黃的帳戶陳柏榮為黃調度金流，除提供給黃耀弘，另有江宗星等10餘名人頭也接受指示炒股，搜索約談後檢方聲押禁見江宗星。

檢調追查康友案，發現康友在大陸百分之百轉投資孫公司「六安華源製藥有限公司」，從2018年起就出現營運困難，黃文烈將六安的設備抵押給大陸贛州銀行廈門分行，借貸7億元資金，但卻在2019年第4季財務報告中，未揭露相關動產抵押資訊，涉財報不實。

黃文烈在檢調發動偵查前的8月初就潛逃出境，台北地檢署日前約談黃的大帳房陳柏榮，複訊後向法院聲押禁見後，20日對黃文烈以違反《證券交易法》發布通緝，效期37年，追溯時間到民國146年。

(中時新聞網)