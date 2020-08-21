彰化縣衛生局因採檢出無症狀者確診新冠肺炎，引起軒然大波。對於篩檢方式，彰化縣衛生局長葉彥伯及國民黨表示指揮中心早就知情。對此，陳時中再次強調「我當然是不知道」，認為彰化縣衛生局在行政上有些違失。

國民黨立法院黨團指出，彰化縣衛生局進行檢疫一定會呈報衛福部請領經費，所以衛福部事先知情，質疑檢測出陽性才打壓。陳時中在節目《鄭知道了》中解釋，在通報系統當然有這些案例，所謂通報系統就是從醫院報出來，認為需要採檢那就採，可上面並沒有說，這裡面採的不符合採檢要件。

陳時中表示，若醫院經過醫師專業判斷，就會認為是可信任，但彰化縣衛生局說法是經過一些風險評估，居家檢疫者縱使沒有症狀，那有採用3天、10天，請他出來做採檢，這明顯跟規定不一樣，如果彰化縣要做這個事情，也再三講過不是不行，但必須跟疫情指揮中心報告，報准才可以做。

主持人鄭弘儀直問「他有沒有騙你？」陳時中回說，「我一向都不說人家騙我，但沒有告訴我是真的」，但必然有一些行政上的違失，就以往經驗，防疫會出現最大的問題，就是大家不同調、政策混亂，造成疫情不明，無法準確判斷，導致違失。

至於知不知情，陳時中說，報表裡就是呈現需要採檢的人，並舉例，交通違規統一罰1000元，地方卻說要變成罰2000元、3000元，卻沒有跟中央說，等報上來就是違規罰3000元，彰化縣衛生局並沒有特別呈報，是篩檢資料庫，發現裡面勾選無症狀的有1470人。

(中時新聞網)