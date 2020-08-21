經濟部商業司日前祭出「愛奇藝條款」，9月3日起封殺在台運行的大陸地區OTT TV，其中衝擊最大的就是愛奇藝，估計至少百萬用戶權益受到影響，許多會員也相當擔心9月3日後是否無法再追劇？媒體詢問到愛奇藝台灣站，對方低調表示：「目前用戶觀影不受影響，未來也會盡力維護、保障會員及用戶權益。」

經濟部本周一說明，9月起將禁止台灣廠商代理大陸網路串流媒體業務，此舉等於切斷愛奇藝在台委由歐銻銻娛樂經營模式，部長王美花回應經濟部是負責公告，後續執行將由國家通訊傳播委員會（NCC）負責，而NCC發言人翁柏宗則說，目前無法下架或阻擋台灣民眾觀看，只是之後需要連到香港，轉成為「跨境收看」，收費訂閱模式也將改為境外交易。

據《鏡周刊》報導，愛奇藝台灣站透露，今年第4季將上架海外版APP，目前在討論台灣站的會員是否該轉成海外版，但會盡力保護會員權益，也強調公司營運並非違法，每筆廣告與會員費都會開發票，也有納稅，台灣站和大陸主站在營運方針有很大不同，大陸有禁韓令，台灣站則無限制，決定購買版權的基準都是以台灣用戶喜好來決定，且購入的韓劇、韓綜並不會同步在大陸上架。

(中時新聞網)