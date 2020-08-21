彰化縣19日晚間發生一起嚴重車禍，26歲的林姓駕駛灰色自小客車，行經福德路時，高速衝撞超市，造成車體變形，副駕駛座的陳姓妻子當場死亡，後座則是3歲及1歲的姊弟，姊姊顱內出血、口部撕裂傷及腹部擦傷；弟弟是無明顯外傷。而這起車禍究竟怎麼發生的？根據林妻的家屬表示，女兒回娘家過夜，且透露「丈夫有小三」。

據了解，林姓男子與妻子結婚3年，兩人疑似爭吵，妻子因此帶著一雙兒女返回娘家過夜，娘家人察覺有異，便問「是不是吵架了」？陳女便答「他有小三」。隔日，林姓男子驅車前來，表示要接妻小回家，還透露要先去「吃宵夜」，卻發生如此意外。

警方研判，當時的林姓男子處於「情緒高張、幾近抓狂」狀態，於是高速駕車欲載全家人「共度黃泉」。林男被救出的當時，氣息還相當薄弱，右腳踝骨折，而有民眾問他「為何這樣開車」？他則表示「自己和妻子吵架」。

檢警在事發現場並未發現剎車痕跡，調閱監視器發現，林姓男子時速達120公里，車速極快，直直衝撞路邊的超市，超市鐵捲門瞬間凹陷，而轎車車頭也全毀，引擎蓋也翻開，電池零件頓時散落一地，由於撞擊力道極大，而發出巨大聲響，附近居民都出來協助傷者送醫救治。

不過一場撞擊車禍，同樣坐在前座，夫婦卻因此陰陽兩隔。

(中時新聞網)