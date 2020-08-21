身為聯盟龍頭的公鹿，說什麼也要找回應有霸氣！「字母哥」阿提托康波21日貢獻28分、20籃板及5助攻，布魯克羅培茲也拿20分，帶領公鹿111比96變走魔術，總算找回龍頭顏面，更把季後賽首輪戰局扳成1平，沒讓魔術續爆冷門。

公鹿一開賽就展現旺盛贏球企圖心，不僅首節只讓魔術拿下13分，更在上半場打完，就取得64比43大幅領先，魔術雖在末節一度追到只差個位數，阿提托康波卻連續攻進兩球，布魯克羅培茲也連進兩顆三分球，徹底撲滅魔術反撲氣勢。

阿提托康波全場投23中10、罰8中7，貢獻相當恐怖的雙廿數據，布魯克羅培茲也投進4顆三分球，康納頓15分，布雷索13分、7助攻，不過公鹿陣中另外一名全明星球員米德頓，全場竟然投8中1、僅拿2分，勢必趕緊突破低潮。

繼續缺少阿隆戈登、卡特威廉斯、艾薩克等主力助陣的魔術，仍以先發中鋒武切維奇表現最佳，他拿全場最高32分，且抓10籃板，可惜隊友沒給他太多火力支援，全隊得分次高的竟是佛尼爾與泰倫斯羅斯各拿12分，雙方G3在23日進行。

(中時 )