農曆7月鬼門開後，不僅民眾忙著普渡祭祀，一向給人保守印象的司法院，也創首例大搞鬼月創意，在臉書官網po上陰森森的照片，介紹存放殺人凶刀、被害人血衣及乾燥人骨的司法大廈，讓這棟被列為古蹟的日式建築，在鬼月的夜晚更有詭譎氣氛。

其實不只贓物庫具有神密感，司法大廈二樓的人犯通道，更是許多死囚判刑定讞前，遭提訊必走之路，包括已遭槍決的鄭捷、死囚翁仁賢及沈文賓等人。

司法院臉書小編最新貼文，介紹顯少對外曝光的司法大廈贓物庫，該處位處大廈一樓角落，終日照射不到太陽光且總是大門深鎖，平時就「寒氣逼人」，在鬼月更是讓人引起各種聯想。

司法大廈的贓物庫除了刑事案件的證物外、相關的犯罪工具凶刀、手槍也會被收入進贓物庫保管，以確保未來訴訟時，不管要鑑定或是作為訴訟證據，都能夠使用。​

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其他像詐騙集團的犯罪所得，如果是現金、有價證券或是貴金屬會放在國庫保管，如果犯罪所得已經轉換成其他實體物品，也會被查扣收入贓物庫，不過因為保存的問題，汽油、瓦斯等危險物品直接拍照後銷毀，以免造成保存上的風險。​

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(中時 )