中國大陸解放軍海軍潛艦於海南亞龍灣基地進出坑道衛星照片曝光，引發各方關注與熱烈討論。但軍事專家指出，可從該照片發現許多值得後續探討之作業徵候。

中華戰略學會研究員張競透過臉書貼文提供圖示說明，為何該艘潛艦雖係無動力狀態，但為何不採取拖駁傍靠拖帶(towing alongside或是alongside towing)作業協助其運動？其實由照片所顯示拖駁位置是協助無動力船舶進出船塢、坑道、船閘與運河等狹窄水道之標準拖帶方式，關心軍事活動朋友不必看到潛艦還要靠拖船運動，就像個外行人發現新大陸般大驚小怪，以為是個新發現之作業徵候。

張競在臉書貼文中，特別將傍拖圖解附上，而最後兩張是進塢與出塢之拖帶法；由該照片判讀出拖船在該潛艦右舷頂推，顯然當日流向很明確，流速亦顯著影響潛艦姿態與船位。只要具有基本船藝與拖帶船藝概念，看圖就可理解拖駁為何是以如此方式作業。

進塢與出塢之拖帶法。（摘自張競臉書）

進塢與出塢之拖帶法。（張競臉書）

張競更進一步說明，有軍事迷認為，明明知道衛星會通過照相，為何還要在此時進出坑道？張競提醒，只要去查潮汐表就可以獲知答案，潛艦進出坑道，狹窄水道之水深是重要航安因素。至於是進還是出呢？張競建議不妨看看拖帶纜與帶纜艇是否現身，大概就猜得到囉！

至於進入坑道有何意義？張競建議可以去尋找亞龍灣港內是否有協助吊掛導彈發射筒之起重機浮臺，張競認為如此就能猜出來些線索，張競更指出，儘管不是戰略導彈潛艦，但仍有必須藉由吊掛裝卸之需求。

張競強調，所有軍事勤務作業都有其規則可循，坑道洞庫內不但可提供隱蔽以及掩蔽，並可進行各項物資與彈藥裝卸整補作業，最重要是不希望被衛星拍攝偵知之維修保養作業，亦可在洞庫內安心實施。軍事行動有其常規與原則，從徵候找答案才是正途。

(中時新聞網)