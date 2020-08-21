陸媒《人民日報》海外版21日發表評論，隔海揶揄民進黨當局向來有「牛皮治台」的傳統。就在他們吹噓「連續超過100天未傳出本土新冠肺炎病例」，自詡防疫「國際模範生」之際，現實卻一再打臉，多人由台離境後隨即經篩檢為確診病例。在台歲月靜好，離台屢屢破功，這豈不是太過蹊蹺？

文章稱，今年6月底，在台灣居留數月後返日的日本女學生被發現確診感染新冠肺炎。此後多地接連爆出確診──在台工作的泰籍勞工回國後確診、台灣人去香港隔離時落跑後被確診、比利時男工程師在離台前確診、馬來西亞近來宣布有確診病患來自台灣、越南新增台灣入境病例、赴台探親人士返回上海時發現確診、在台寮國學生回國入境時確診等等。

評論表示，疫情發生以來，民進黨當局常標榜「超前部署」、阻絕病毒於境外，此番卻淪為病毒輸出地。專家指出，事實一再說明，病毒恐怕早已在台灣本土社區中傳播，民進黨當局卻假裝太平無事。儘管專家喊破嗓子呼籲盡快開展普篩，通過找出在社區傳播的病毒降低民眾感染風險，民進黨當局仍舊一臉冷漠。

《人民日報》海外版認為，近日有自美國這個高風險區返台的少年，未出現症狀卻由彰化縣衛生局安排採檢，最終確診新冠肺炎。陳時中卻氣急敗壞地下令政風部門調查，引發軒然大波。按理說，地方防患於未然，及時填補漏洞，本是恪盡職守的表現，應當獲得嘉獎。誰料反被陳時中懷疑動機，還要被調查廉政及貪瀆不法的機構「關照」。令人不禁要問，這罪從何來？

文章稱，防疫本應上下一心、通力合作編織密網、杜絕病毒蔓延，如今竟有人因工作滴水不漏而要被追究，居上位者因地方官員不嚴格執行其鴕鳥政策，便氣勢洶洶地興師問罪，問題出現不思解決而是如臨大敵、打擊報復，豈不是咄咄怪事？那麼位高權重者所在意的究竟是什麼？

評論指出，面子事大，民眾事小；選票事大，生命事小。吹慣了牛皮、邀功行賞的民進黨當局，豈可容許有人戳破謊言？他們手中有權，隻手遮天，要的就是營造「防疫成功」的假象。

《人民日報》海外版不忘酸民進黨當局，此前剋扣民眾口罩搞國際豪捐，如今丟人現眼卻又粉飾太平，市面上口罩再度緊缺，令民眾更加不安。藉防疫之名趁火打劫、操弄政治，眼見要原形畢露了，等待他們的是自己親手種下的苦果。

(中時 )