英國政府花了4900萬英磅（約台幣1.7億元）建造一條公路，原本是為了要讓公路網能夠連接到亞馬遜（Amazon）等業者的配送園區，但卻到現在都沒有開放；媒體直擊發現無法啟用的原因，竟是因為建商沒有蓋用來聯接其他道路的出口，讓物流司機痛批根本是恥辱。

據《BBC》報導，這條經過雅芳茅斯（Avonmouth）的M49公路在去年底就已經完工，但新蓋好應該要用來連接園區的部份8個多月以來卻一直處於荒廢狀態，因為建商沒有替公路蓋連接道路。原本規劃要連接到的配送中心，除了亞馬遜之外，還有DHL還其他多間業者，每日的運送量相當大。

政府投入巨資建設，但現在成千上萬的配送貨車開到連接道路的盡頭時，只能遙望倉庫；其中一名司機朗（James Long）批評政府在亂搞，還痛罵這對他們來說根本是侮辱、非常丟臉的恥辱，甚至放話配送園區的業者應該要索取賠償金。

南格洛斯特郡議會（South Gloucestershire Council）對此作出回應，表示正在努力試圖讓建商再蓋一條連接道路；建商對於《BBC》的採訪則以不理不睬的回應方式。從GoogleMap上清楚看到，公路離配送園區最短距離只有200公尺，但卻必須要繞一大圈，多開4.8英里（約7.7公里）才能到達園區，也讓這條耗費台幣1.7億元的公路，成為「史上最貴死胡同」。

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(中時新聞網)