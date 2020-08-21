台南後壁商圈、鹽水商圈與成大商圈合作推出微笑商圈行銷活動，以台南在地特色食材開發出微笑餐點，消費滿額還可參加抽獎，最大獎電動機車。（劉秀芬攝）

台南後壁商圈、鹽水商圈與成大商圈合作，共同推出微笑商圈行銷活動，以台南在地特色食材開發出微笑餐點，要讓消費者吃了滿意露出微笑，消費滿額還可參加抽獎，最大獎電動機車。

配合中央的振興三倍券，各地方政府推出加碼優惠方案，後壁、鹽水與成大三個商圈也攜手成立微笑商圈，要延續振興三倍券的消費熱潮，9月到11月推出滿額抽獎活動，最大獎為台南在地機車製造商宏佳騰的電動機車Ai-1 Comfort，更加碼月月抽商圈特別獎。

台南市長黃偉哲強調，微笑商圈從「興」出發，尤其是在國旅當道，防疫健康遊的此時，商圈內的店家結合起來辦活動，吸引更多的觀光客。截至19日止，台南三倍券登錄抽獎金額破12億，歡迎遊客來後壁、鹽水與成大三個微笑商圈消費，還可上「台南振興遊購站」登錄發票，有機會抽到最大獎輕豪宅。

除了微笑商圈聯合行銷計畫，後壁商圈與後壁區公所也聯合推出消費振興活動，即日起至8月底只要消費滿200元，即可獲得摸彩券參加抽獎活動，將有機會抱回60吋電視或氣炸鍋。

成大商圈則是即日起至10月底有振興消費刮刮卡活動，獎項有電動機車、筆記型電腦等3C大禮，詳情請上「後壁遊樂網」、「台南鹽水月津港商圈」與「成大商圈」臉書粉絲專頁查詢。

(中時 )