雖然最新公布的數據證實聯準會對經濟復甦之路艱難的看法，但重量級科技股上揚帶來提振，周四美股三大指數扭轉盤初跌勢，終場同步收高，那斯達克指數再創歷史收盤新高。

周四收盤，道瓊工業指數漲46.85點或0.17%，為27,739.73點。標普500指數漲10.66點或0.32%，為3,385.51點。那斯達克指數勁揚118.49點或1.06%，為11,264.95點，為自6月初確定完全收復疫情爆發後的失土以來，第19度改寫歷史收盤新高，亦為今年以來第35度再創收盤新猷。

美國上周初次請領失業金人數再度升破100萬人大關，令市場大感意外，以及費城聯準銀行公布的數據顯示8月製造業指數較預期疲弱，受此影響，周四美股早盤走跌。

標普500指數本周創下歷史收盤新高，正式宣告進入新一輪牛市，這也表示該指數創下了史上最短的熊市。

周四標普500指數11大類股僅非必需消費品類股、科技股、地產股與通訊服務股收高。科技股漲1.44%，表現最佳。

聯準會最新公布的政策會議記錄顯示決策官員對美國經濟前景看法悲觀，但目前不考慮採取更多鴿派寬鬆措施。

對經濟情勢敏感的金融股與能源股分別跌0.89%與2.13%，表現最疲弱。

晶片製造商輝達（Nvidia）終場收平，為485.64美元，該公司上季營收獲利意外強勁，且數據中心營收首度超越電競營收，但預期本季數據中心營收成長將大幅放緩。

英特爾宣布規模達100億美元的庫藏股計畫，股價上漲1.7%，收在49.17美元。電動車大廠特斯拉即將進行拆股，股價勁揚6.56%，收在2,001.83 美元，首次突破2,000美元大關。其他科技巨頭蘋果、臉書、網飛、Alphabet與微軟漲幅均超過2%，亞馬遜漲1.1%。

(時報資訊)