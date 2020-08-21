國民黨在高雄市面臨罷韓、市長補選重挫，2022縣市首長選舉如何布局，引發外界關注。對此，前立法院長王金平也表態，透露自己心目中的台北市長人選。

王金平接受《自由時報》採訪時表示，領導國民黨要有犧牲奉獻的決心，重燃黨魂、走入群眾才人感動民心，黨中央也應知己知彼、擴大組織，太保守只會一直萎縮。

面對2022地方首長選舉，對於台北市長人選，王金平看好蔣萬安，認為他是強棒之一，建議蔣要主動，黨中央也要給予指導，如果有其他人選也可參考，推出最有勝選希望的人，也提醒江啟臣應思考如何布局，盡快把縣市首長候選人定下來。

至於高雄，王金平認為要出奇招，若外地有適合的人選也可提早將戶籍遷到高雄準備，否則沒有資源、沒有人將坐以待斃。

另外，被問到是否會參選國民黨主席，王金平則笑說「我吃飽太閒嗎？」自己已經退休，但若有需要一定會從旁協助。

(中時新聞網)