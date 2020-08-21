有情人下榻台北美福大飯店期間，可至靜謐的戶外恆溫游泳池徜徉浪漫氛圍，並享受舒適的三溫暖設施。（圖／台北美福大飯店）

香格里拉台北遠東國際大飯店針對戀人與情侶，釋出高檔的雅士套房並提供專屬浪漫求婚佈置 。（圖／香格里拉台北遠東國際大飯店）

七夕情人節將屆，旅館飯店與餐廳除推出情人大餐以廣招徠，台北晶華、遠東國際、寒舍艾麗、君品、美福，六福萬怡和福華等觀光飯店，因邊境管制未解，外國客人進不來衝擊住房率，因此紛紛以七夕為主題推出優惠住房專案，並加入各種浪漫元素、拚命「撩」，企圖爭取天下有情人青睞，且優惠效期也不只8／25日當天，市場競爭雖激烈，卻使有情男女今年度假過節的選擇更多。

「2020年大稻埕情人節」明（22）日登場，台北晶華酒店結合餐飲、客房、以及頂樓露天游泳池的「星空包廂」，與大稻埕煙火秀同步推出3種不同的浪漫過節方案，情侶們可以選擇於大稻埕欣賞完精彩的煙火秀之後，前來晶華酒店一樓的柏麗廳大啖「七夕晚晚餐」，每人餐價1,480元，並享「買一送一」。當晚下榻酒店則有每房6,800元的超值專案，入住豪華客房、贈送「七夕晚晚餐」兩客、情人節蛋糕以及泳池畔「星空電影院」入場。頂級版的過節方案則是「大稻埕情人夜．浪漫星空」住房專案，每人4,900元起，兩人成行即可入住套房一晚，於頂樓露天泳池的專屬「星空包廂」中享用美酒與小點，好整以暇的將精采的大稻埕情人煙火秀盡收眼底。

香格里拉台北遠東國際大飯店除在馬可波羅義大利餐廳，以求婚成功率最高的七號桌包 裝推出「娶妳作愛妻～求婚專案」雙人套餐每套8,999元，除精緻餐點並有「甜點藏戒」桌邊服務，並送玫瑰花束及氣泡酒，打造最浪漫且難以忘懷的求婚氛圍。餐後，有情人若想延續浪漫，則可加價10,000元入住專屬浪漫求婚佈置的「雅仕套房」。

寒舍艾麗酒店La Farfalla義式餐廳自即日起至25日晚餐時段，推出「織戀甜意」七夕情人節饗宴，每位2,280元＋10％，雙人用餐即可獲贈名媛貴婦愛用品牌Abysse「EGF奢華抗皺亮妍旅行組」一組。飯店並同步限量推出「織夜」一泊二食七夕住房專案，入住景隅首席客房每晚9,999元，專案包含享有義式七夕情人宴套餐兩客、翌日的雙人早餐及紅酒。

寒舍艾麗酒店即日起至8月25日限量推出「織夜」一泊二食七夕住房專案，釋出高級景隅首席客房與寰宇套房讓戀人入住。（圖／寒舍艾麗酒店）

台北君品酒店「寵愛戀人‧七夕情人節」住房專案，隨房贈Verdi進口氣泡酒乙瓶與專屬客房布置 。(圖／台北君品酒店）

即日起至9月底選擇台北福華大飯「豪饗戀愛一夏」住房專案，可享有情人限定客房餐飲。（圖／台北福華飯店）

雲朗觀光集團旗下台北君品酒店即日起至8／25日限時推出「寵愛戀人 七夕情人節」住房專案，一泊二食7,700元還可升等入住行政套房，雙人享雲軒西餐廳自助早餐及頂級客房餐飲「加拿大龍蝦分享餐」，餐點包含田園生菜沙拉、歐式經典開胃前菜、加拿大水煮龍蝦3隻、芝麻巧克力蛋糕，再贈Verdi進口氣泡酒乙瓶與人氣展覽門票兩張，並以獨特造型毛巾布置客房，為戀人打造專屬甜蜜空間。

台北美福飯店即日起至31日推出「甜蜜微醺」情人住房，雙人優惠價7,999元起，入住含GMT義大利餐廳價值6160 元的雙人套餐，另加贈紅酒，客房內提供法國克萊喜水蜜桃氣泡酒乙瓶，入住期間還可至靜謐的戶外恆溫游泳池徜徉浪漫氛圍，享受舒適的三溫暖設施。

台北福華飯店即日起至9月底針對有情人推出「豪饗戀愛一夏」住房專案，每晚5,299元起可入住豪華客房或尊爵套房並享有一份主廚特製情人套餐，內含碳烤雞胸凱薩溫沙拉、法式麵包、阿爾薩斯烤豬腳佐德式酸菜、碳烤大西洋鮭魚及歐式迷迭香烤羊排主餐三選一和現打果汁，貼心地以客房餐飲的方式呈現，讓情人、友人，甚至是家人，都能享受難得的兩人世界。

六福旅遊集團旗下六福居及台北六福萬怡酒店也自即日起至8月25日間推出七夕住房專案，其中六福居「七夕情人節Follow Me住房專案」，2999元即可入住都會景觀房可使用時尚小廚房，再贈送台北捷運一日票2張、六福皇宮常溫麵品2包。台北六福萬怡酒店則推出「2020情人專屬住房專案」，4999元雙人入住卓越客房一晚，每房再加贈台北101觀景台-Skyline460漫步雲端體驗2張，全程專人提供導覽外，還可以享受BAR88雲朵飲品。

台北六福萬怡酒店除推出優雅情人節套餐，亦釋出客房推出情人住房專案。（圖／六福旅遊集團）

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