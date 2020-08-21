加拿大航空酬賓計畫將於2020年11月8日嶄新推出，所有會員保留現有Aeroplan號碼，全部哩程也會自動一比一認列積分，順利移轉。每個加拿大航空航班可售座位皆可以Aeroplan 積分兌換，不另收現金附加費，積分與優惠、全家共享，是加拿大首創、專為全家大小所設計的酬賓計畫。

加拿大航空公佈進階版 Aeroplan 酬賓計畫的詳細內容，除舉出酬賓計畫特點外，亦說明新計畫於今年11月8日啟動，屆時會員可享全新的信用卡優惠。新的Aeroplan 酬賓計畫為旅客提供更多個人化、靈活、彈性、更便於使用的功能，帶來真正優渥的常客禮遇。於兌換加拿大航空機票時，此酬賓計畫 Aeroplan 信用卡持卡人，將享有優於各加拿大銀行現行旅遊計畫更高的價值與優惠。

加拿大航空總裁兼執行長 Calin Rovinescu 表示：「加拿大航空曾承諾推出絕佳的新Aeroplan 酬賓計畫，篤定將成為全球數一數二的旅遊酬賓計畫，我們正在努力履行此項承諾。」他還指出：「新 Aeroplan 酬賓計畫經過縝密的精心籌劃，為本公司持續轉型的驅策主軸，自然為眾人所高度期待；加上於此瞬息萬變的環境下，航空公司為了爭取、繼而維持旅客忠誠，紛紛使出渾身解數，因此該酬賓計畫也格外受到重視。」

加拿大航空忠誠與電子商務副總裁Mark Nasr 說：「自從本公司宣布投入提升Aeroplan以來，一直在傾聽超過36,000位旅客的意見反饋；不但為全球各地的忠誠與飛行常客計畫訂定標竿，更全新打造我們的數位基礎設施。」

他還指出：「這是一個反應客戶需求，敏捷靈活的酬賓計畫，將帶給會員更尊榮的體驗，將鼓勵會員多加出遊，好好享受。」

屆時目前的Aeroplan 帳戶將順暢地移轉到進階版酬賓計畫，包括現有的Aeroplan會員號碼。Aeroplan哩程將稱為「Aeroplan積分」，現有哩程餘額將一比一認列。此外，所有 Aeroplan信用卡將繼續累積Aeroplan積分。

隨著這次啟用，會員可享受一系列豐富的全新優惠，包括 Aeroplan 信用卡推出的新特色，其中許多更是加拿大首見。

如需Aeroplan信用卡的加拿大航空旅行優惠清單，可造訪：aircanada.com/cards。

(工商 )