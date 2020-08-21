東元上半年合併營收雖受新冠肺炎疫情影響而下滑，EPS卻締造近6年同期新高。今(21)日下午舉辦第二季線上法說會，說明第二季財報結果及未來營運展望。東元董事長邱純枝19日出席台北國際自動化工業展受訪預告表示，下半年營運比上半年好，全年目標是獲利比去年成長。

東元橫跨家電及重電等領域，第二季及上半年因家用及商用空調熱賣，帶動家電銷售業績兩位數成長的助攻，嚴格控管費用，又有台灣宅配通等轉投資事業獲利挹注，第二季EPS從去年同期0.60元攀升至0.76元，創近21年同期新高；上半年EPS也由去年同期0.92元增加至0.99元，創近6年同期新高。前7月合併營收257.13億元，比去年同期衰退8.75％。

東元表示，東元上半年獲利優於去年同期，EPS創近6年同期新高。大陸積極刺激經濟，水災過後，重建工程需要大量用到馬達產品，東元可搭上這股趨勢，幫助整體接單成長，第三季V型反轉，預估會有兩位數成長，全年大陸營運會優於去年。

東元表示，台灣拜工程訂單強勁，加上天氣炎熱，家用及商用空調銷售大幅增長，帶旺東元上半年家電營收及獲利增長，這股動能會延續至下半年。北美市場受疫情影響，相當辛苦，下半年整體接單還不明朗，幸好國際油價回升、匯損回沖，對東元營運有所助益。

東元布局電動車多時，進入收割期。東元指出，東元以電動車動力系統，以3.5噸貨卡車、特殊用途車輛及商用車等電動車為載具，去年進行測試，今年開始出貨，希望今年電動車營業額突破億元，明、後年可看到業績顯著增長。至於電動二輪車訂單穩定，東元切入港口無人搬運車及泰國渡輪市場。

此外，東元因應中美貿易戰，分散生產，也積極進軍越南及印度投資設廠。東元看好印度14億人口的商機，看中日本三井商社具有開拓全球市場能力，雙方合資在印度班加羅爾設小馬達廠，三井商社拓展市場，東元負責技術、研發及生產。本(8)月整地，預計10月建廠，2021年第二季量產，生產電動車動力模組。越南廠在中美貿易戰後，東元小馬達重要輸出基地，越南廠生產小馬達外銷美國外，會也供應越南內需市場所需。

(工商 )