癌症連續蟬連國人10大死因之首，每人莫不聞癌色變，雖然截至目前為止，大部分癌症的發生原因仍不清楚，但也有愈來愈多的研究顯示，癌症的發生與個人飲食及不當的生活習慣包括抽菸、過度勞累及緊張壓力等因素有關，發生人數預料仍將持續上升。

國人發生率最高的前7大癌症，大腸癌、肝癌、肺癌、乳癌、口腔癌、胃癌、攝護腺癌的發生，與飲食及烹調習慣都有一些直接或間接的關連性。

第1名 大腸癌：油炸、燒烤物易致癌

中華民國癌症希望協會理事長王正旭醫師表示，大腸直腸癌跟飲食有相當的關係，目前文獻已知紅肉中含有左旋苯丙胺酸及肌胺酸，經過油炸或是燒烤後，所產生的致癌物質異環胺，會導致大腸直腸癌，不僅如此，由於紅肉的纖維質很低，如果沒有搭配高纖維食物，很容易引起便祕，便祕會影響膽汁及膽酸的中和，使得大腸上皮細胞受到刺激，因而癌化。

而除了低纖維質飲食之外，有研究顯示高熱量及高脂肪的攝取，尤其是動物性脂肪，會增加大腸直腸癌的發生率，這可能與高脂食物會促進膽鹽的分泌，造成腸內細菌代謝成腫瘤誘發因子有關尤其是「沙發上的馬鈴薯」，是罹患大腸直腸癌最高風險族群。

值得注意的是，嗜吃燒烤食物也與食道癌有關，加上抽菸及喝酒，使得食道癌的罹癌人數及發生率在最近這幾年有突然增加的情形。

第2名 肝癌：食物存放不當生毒素

罹癌人數跟大腸直腸癌只差一點的是肝癌，也是男性罹患癌症人數最多的癌症。肝癌主要與感染B、C型肝炎有關，但花生、玉蜀黍及榖類等物資的貯存環境如果沒有特別注意，很容易受到黴菌所污染，進而分解出黃麴毒素，其為肝癌的主要致癌物質。

此外，醃漬類的食品包括豆腐乳及豆瓣醬等，也會因為處理不當，受到黴菌污染產生黃麴毒素，所以吃醃漬類食品時要特別留意，看看東西是否已經變質、變味。

第3名 肺癌：與吸入炒菜油煙有關

肺癌的發生率在台灣一直都在前5名內，死亡率卻位居所有癌症的第一位，林口長庚臨床毒物科主任林杰樑表示，肺癌雖然跟食物的關連性不大，但炒菜所用的油在高溫之下，會產生多環芳香烴（PAH），一般認為，肺癌與吸入炒菜油煙及拜拜的香煙有相當關係，如果廚房通風不佳，在炒菜的同時也吸入了PAH；此外，PAH也被懷疑會吸附在食物上，一併被吃下肚，會增加致癌的風險。

第4名 乳癌：高熱量、高脂肪食物相關

乳癌一直是女性罹癌人數最多的癌症，雖然乳癌跟食物沒密切的關係，但也有研究指出，由日本移民到美國的日本人，乳癌的發生率較住在日本的日本人增加了１倍，認為乳癌的發生，與飲食西化有關。

不過，可以確定的是，停經後的肥胖是罹患乳癌的高危險因子，肥胖會使血液循環中雌激素濃度增加，進而促進乳癌細胞加速繁殖，尤其停經後婦女脂肪細胞是雌激素生成的重要場所，如果體重過重，脂肪細胞數大量增加，脂肪細胞生成的雌激素濃度就會升高，進而加速乳癌細胞的生長。

所以，停經後的婦女，要少吃高熱量、高脂肪的食物，多吃高纖維的食物，控制體重、多運動，不要讓自己胖起來。

第5名 口腔癌：檳榔是第一類致癌物

口腔癌的發生，與口腔長期受到刺激而產生細胞變性有密切關係，尤其嚼檳榔、抽菸與喝酒更是口腔癌的危險因子。

台灣與西方國家在罹患口腔癌的危險因素上，最不一樣的就是嚼檳榔，根據統計，口腔癌的病人中約有88都有長期嚼檳榔的習慣，國際癌症研究總署於2003年宣布檳榔是第一類致癌物。

第6名 胃癌：醃漬食物使致癌物生成

胃癌的罹癌人數及發生率在國內最近這幾年都已退居到前5大之外，林杰樑說，日本曾經做了一個研究，日本人移民夏威夷，結果發現老一代較多罹患胃癌，主要與其食用較多的醃漬物有關，但移民夏威夷的年輕一代，則是較多人罹患大腸癌，主要是年輕一代接受西方炸雞、薯條及漢堡飲食所致。

胃癌跟大腸直腸癌是可以從飲食習慣中去預防的兩種癌症之一，尤其是醃漬類的食物最好避免食用。另外，儲存的肉類食物像是香腸、火腿等，常使用亞硝酸鹽做為保色及防腐劑，其若與含有胺類或是乳酸的食物一起食用，容易促進致癌物質亞硝胺的生成另外，亞硝胺也直接存在煙燻或鹽醃的肉類中，如鹹魚及鹹肉等，而含亞硝酸鹽的食物例如香腸、臘肉及培根等，直接加熱如油炸煎、烤等，也會引起亞硝胺致癌物的生成。

第7名 攝護腺癌：吃大量蔬菜可預防

至於攝護腺癌，於男性癌症排名中也一直高居不下，在有關攝護腺癌的研究報告中，攝護腺癌和高熱量、高脂肪食物具相關性，攝取大量的蔬菜是可以降低罹患率的。

國人的肝癌仍以B肝、C肝為多，雖和飲食的相關性較低，唯若食物儲存不當分解出黃麴毒素，則成肝癌致癌物質。肺癌和抽菸或準備食物的空間及烹調方式可能相關，目前無法確認和飲食的關連性。

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(中時新聞網)